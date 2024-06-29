Не так давно Олега Эйдельштейна признали законным сыном Владимира Жириновского. После этого мужчина взял фамилию отца, что позволило ему вступить в наследство. Теперь Олег судится со своим братом Игорем Лебедевым за имущество, он утверждает, что собрал на него целую стопку компромата.

— У меня пакет документов лежит. Я могу его передать правоохранительным органам, и тогда действительно его будут «встречать». Меня в партии никогда никто не защищал, потому что там все были вокруг Лебедева. И все, что я хорошего делал, преподносилось так, что у отца потом бывал какой-то негатив, — цитирует слова Жириновского-младшего Starhit.



Отмечается, что Олег опасается, что у него могут отнять элитную недвижимость, поскольку его договор купли-продажи действует до 2039 года.

Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в 2022 году, выйдя из комы, позвонил своему сыну Олегу и попросил его купить квартиру в Дубае. Просьба показалась Олегу Жириновскому странной, однако он решил исполнить последнюю волю отца.