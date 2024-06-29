Роспатент представил десять лучших медицинских изобретений с 2023 года

Новое химическое соединение для лечения рака, стимулятор роста кровеносных сосудов и звуковая навигация для слепых вошли в десятку лучших изобретений, которые запатентовали врачи с 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента накануне отмечаемого в субботу Дня изобретателя и рационализатора.

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"Для диагностики и лечения рака ученые из Национального исследовательского Томского политехнического университета разработали новое химическое соединение. Работая в комплексе с радиоактивным элементом лютецием, оно избирательно связывается с раковыми клетками. При этом полученный препарат обладает низкой токсичностью и может использоваться в меньшей дозе для диагностики и лечения опухолей: вещество не накапливается в здоровых тканях. В этом основное преимущество разработки: известные препараты, позволяющие увидеть опухоль, негативно влияют на здоровые клетки, а ткани получают некоторую дозу облучения", - рассказали в ведомстве.



Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего из России Jägermeister

Еще одним изобретением стало средство против увядания кожи от солнечных лучей. Для борьбы с ним используют витамины С и Е, растительные экстракты соевых бобов, облепихи, куркумы, зеленого чая, винограда и граната. Однако биологически активных веществ в них не так много. Ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения РАН разработали средство на основе эхинохрома А - самого распространенного пигмента морских ежей.

"Компания "РПК" запатентовала современный коленный модуль для протезирования нижних конечностей. Изобретение отличается повышенной прочностью и надежностью за счет пневматического амортизатора. Микропроцессор устройства, обрабатывающий информацию о темпе ходьбы, передает данные в мобильное приложение. За счет этого можно варьировать скорость передвижения, менять направление движения, продолжительность ходьбы и дистанцию. Создатели модуля уверены, что он поможет встать на ноги быстрее, чем механический протез", - рассказали в Роспатенте.



Кроме того, ученые продолжают создавать новые способы определения вируса гриппа. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток запатентовал тест-систему для стандартизации вакцин от гриппа - определения специфической активности вируса. Это необходимо для безопасности лечения: активность вакцин и их способность образовывать антитела при введении в организм различаются и зависят от способа получения.

Лейкоз, рост сосудов и нейрохирургия

На борьбу с острым лейкозом направлено изобретение из области генной инженерии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России. Решение представляет собой последовательное определение уровня экспрессии отдельных РНК в пробах крови методом ПЦР. Процесс протекает таким образом, что его данные служат основой индивидуального молекулярного мониторинга развития заболевания, что уже относится к персонализированной медицине.

"Ученые ООО "Ангиолайф" придумали, как эффективно и безопасно стимулировать рост кровеносных сосудов. Компания запатентовала изобретение из области биотехнологии: комбинацию молекул ДНК, направленную на лечение ишемии. В настоящее время известные решения - медикаментозный и оперативный - в полной мере не устраняют основную причину болезни и не приводят к полному восстановлению микроциркуляции пораженной ткани", - отметили в ведомстве.



Процесс операции на головном мозге облегчит разработка специалистов Национального исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко. При таких хирургических вмешательствах обозначаются границы удаляемого фрагмента черепа. Для этого используют специальные элементы фиксации, но они занимают много места и конфликтуют с анестезиологическими датчиками. Запатентованная технология значительно расширяет пространство операционного поля, а метки на ее корпусе указывают на расположение важных анатомических ориентиров.

Изобретения для диабетиков, слепых и младенцев

Совершенствуются и технологии для определения уровня глюкозы в крови. Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН предлагает использовать для этого пот человека. Существующие подобные известные решения часто низко чувствительны и неточны. В запатентованном изобретении решено применить частицы графена.

"На улучшение качества жизни слабовидящих людей направлен патент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета имени В. И. Ленина. Разработанное устройство содержит набор датчиков. Они определяют положение препятствий и выдают соответствующий информационный звуковой сигнал. Данная технология не зависит от GPS и обеспечивает надежную навигацию в любом незнакомом пространстве", - сообщает патентное ведомство.



Компания "Промикс" разработала состав, который содержит лечебную дозу биотина для детей с первого года жизни. Недостаток биотина в детском возрасте приводит к замедлению роста, снижению массы тела, кожным проявлениям, изменению со стороны органов зрения и слуха, нарушению иммунитета. Средство обладает высокой растворимостью, что позволяет добавлять его в заменители грудного молока и в прикорм.