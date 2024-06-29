Стало известно, будут ли восстанавливать «Крокус» после теракта

Crocus Group планирует восстановить внешний контур подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Здание получило существенные повреждения во время пожара после теракта. Как уточнили в компании, периметр необходимо восстановить, потому что рядом находятся другие объекты, которые помещают много людей.

Площадь здания, где находился «Крокус Сити Холл», [составляет] 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м — прогоревшие кровля и периметр. Рядом находятся другие объекты, которые посещает большое количество людей ежедневно. Поэтому очень важно восстановить периметр, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности для посетителей и сотрудников, — говорится в сообщении.



При этом компания еще не продумала окончательные планы. В пресс-службе уточнили, что решение о создании на месте теракта мемориала жертвам пока не принято.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. По его словам, власти региона не планируют реконструкции здания.