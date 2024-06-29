ФСБ предоставили доступ к личным делам срочников

ФСБ сможет получать личные дела граждан, планирующих проходить срочную службу в ведомстве. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

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«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей... в органах федеральной службы... в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — указано в документе.



Россиянин пытался вывезти военную технику из страны и попался ФСБ

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет призывникам проходить службу в Погранслужбе ФСБ. При этом такой возможностью не могут воспользоваться иноагенты. До этого погранвойска комплектовали исключительно контрактниками.