В России отметят День молодежи

Регионы России в субботу 29 июня отметят День молодежи спортивными и киберспортивными состязаниями, музыкальными и танцевальными шоу, лекциями о науке и предпринимательстве, а также патриотическими мероприятиями в помощь фронту, сообщают власти городов России. В этом году молодежной столицей РФ вместе с Москвой стал Владивосток, и мэрия новой столицы постаралась создать максимально разнообразный праздник.

Во Владивостоке главной площадкой празднования станет набережная Цесаревича, где на протяжении всего дня в "Кибердоме" будут идти открытые любительские турниры по компьютерными играм. В павильоне D ученые Дальневосточного отделения РАН проведут практические занятия по изучению образцов минералов и их основных свойств с использованием жидкого азота, изучению драгоценных камней, выделению ДНК из банана, а также расскажут о том, что такое древесный штрих-код. А в ходе научной битвы Science Slam ученые за 10 минут доступно и интересно расскажут со сцены о своих исследованиях.

В зоне "Патриотизм" пройдет серия мастер-классов по управлению дронами, тактической медицине, по лазертагу, а также интерактивная выставка реконструкторов, выставка артефактов СВО и разработок студентов Дальневосточного федерального университета. На малой сцене зрителей ждет караоке-баттл, а на главной сцене весь день ожидаются выступления музыкальных групп Владивостока.

Одновременно на центральной площади города развернется фестиваль спорта. С полудня здесь будут работать различные тематические площадки: баскетбол, скалодром, многоборье, тир, а к вечеру мастер-классы по брэйк-дансу, выступления DJ и танцевальный перформанс. Параллельно на акватории бухты Золотой рог, куда выходит площадь и набережная Цесаревича, состоится SUP-парад.

Патриотичный Хабаровск и день Новосибирска

В других регионах Дальнего Востока тоже ожидается множество развлечений в День молодежи. Так в Городском парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске можно будет заняться йогой, поучаствовать в различных мастер-классах, послушать лекции и выступления музыкантов. Также гостей ждут фестиваль воздушных змеев, территория стрит-арта, модный показ, ярмарки сахалинских мастеров хендмейда и дизайнеров.

В Хабаровском крае День молодежи отметят всероссийским фестивалем, который впервые пройдет сразу в пяти городах региона. В самом Хабаровске на площади Ленина в пространстве "Вместе с родиной" можно будет создать флаг России из атласных лент, раскрасить огромную матрешку, сделать собственную монету, принять участие в мастер-классе по работе с металлоискателем, собрать и разобрать автомат АК-74, увидеть выставку беспилотных летательных аппаратов, а также попробовать провести радиосвязь. А в зоне "Вместе с добром" гости фестиваля смогут принять участие в сборе гуманитарной помощи.

В каждом из пяти городов Хабаровского края состоятся фестиваль красок Холи, маркет молодых предпринимателей, которые презентуют свои товары и услуги, а также открытый микрофон для творческих личностей. В Бурятии главной площадкой праздника станет Этнографический музей народов Забайкалья, расположенный в пригороде Улан-Удэ. Здесь пройдут творческие мастер-классы, выступления молодых артистов, откроется выставка работ художников, ярмарка местных производителей. Для молодежи проведут соревнования по уличным видам спорта, а на вечер запланированы концерт, выступления команд КВН и дискотека.

В Новосибирске День молодежи совпадает с Днем города. Его жители смогут принять участие в прогулке по парку с фотоаппаратами для пленочной фотографии, понаблюдать за парадом сапсерферов, создать уникальный чокер, посетить турнир по экстремальным видам спорта и воркауту, принять участие в танцевальном флешмобе, а также послушать молодых исполнителей с авторским материалом в стиле инди-рок, поп-рок, синти-поп. Кроме того, среди мероприятий значатся рок-фестиваль при участии "Парка Горького" и фестиваль КВН. Завершит праздник выступление хедлайнера - музыкальной кавер-группы "Айвазовский Оркестра".

В Туве в рамках празднования дня молодежи пройдут соревнования по тувинской национальной борьбе хуреш для юношей 16-18 лет. А в Кызыле состоится молодежный поэтический баттл. В Томске жителей ждут концерты, гастрофестиваль жимолости, показ мод, мастер-классы по политологии и основам муниципального управления. А на площадке "Пункт призыва" можно будет научиться изготовлению тактических браслетов, окопных свечей и маскировочных сетей.

Джарахов в Калининграде и брак с помощью ИИ

Молодых людей Архангельской области с праздником поздравит певец Дмитрий Маликов, чей концерт пройдет на Красной пристани Северной Двины в центре Архангельска. Участники фестиваля создадут граффити на полотне размером 100 кв. м, на нем изобразят яркие события, которые уже состоялись в Год молодежи в регионе.

В Калининграде День молодежи пройдет на стадионе "Ростех арена", построенном к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Будут работать спортивные, тематические и развлекательные зоны, лектории, мастер-классы, ярмарки вакансий и предпринимателей. Хедлайнером концертной программы, которая завершит вечер, станет российский видеоблогер и рэпер Эльдар Джарахов.

В День молодежи в Оренбурге пара зарегистрирует брак с помощью искусственного интеллекта. Выездная регистрация пройдет перед музеем истории Оренбурга. Планируется, что нейросеть проведет церемонию бракосочетания, в ходе которой расскажет историю любви молодых людей, после чего проведет регистрацию молодоженов.

В Чебоксары на один день вернется фестиваль "Кофемолка", который в последний раз проводился в 2010 году. Зрители увидят показательные выступления рэп-команд и брейкеров, будет работать граффити-студия. Еще одно масштабное событие - молодежный спортивный фестиваль, в ходе которого состоятся чемпионаты по баскетболу, волейболу и кикбоксингу, показательные выступления спортивных федераций. Отдельный чемпионат предусмотрен для киберспортсменов.

День молодежи в Новороссии

В честь Дня молодежи в Донецкой Народной Республике запланирован ряд мероприятий, среди которых акция "Ночь квестов", включающая, кроме самого квеста, киносеанс и дискотеку. Министерство молодежной политики региона анонсировало проведение мини-форума, также приуроченного к пятилетию молодежного парламента. В числе его развлекательных мероприятий ожидаются караоке-баттл и выступление артиста Kamazz (Денис Розыскул).

В Луганской Народной Республике (ЛНР) тренинги и мастер-классы проведут блогеры и участники проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". В Херсонской области основные мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в городе Геническе. Здесь выступит группа "Амбрелла", состоится турнир по киберспорту, будет развернуто множество лекториев и станций с мастер-классами, пройдет ярмарка молодежных организаций, которые ведут свою работу в регионе.