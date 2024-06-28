Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов, включив него шесть физлиц. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

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От 28 июня в список попали бывшая телеведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева*, политолог Константин Пахалюк*, музыкант Дмитрий Спирин*, юрист Илья Шаблинский*, политик Александр Шуршев* и активистка Дарья Хейкинен*.

Курбангалееву обвинили в распространении недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

«Выступала против СВО на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС России. Является ведущей на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, проживает за пределами РФ», — говорится в тексте.



Аналогичные обвинения выдвинули против Пахалюка, Спирина, Шаблинского, Шуршева и Хейкинен.

Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева заочно арестована на два месяца

На данный момент в реестр иноагентов в РФ входят 826 физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Курбангалееву заочно арестовали на два месяца. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма, а также в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Бывшую телеведущую объявили в международный розыск.