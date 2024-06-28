Панкратов-Черный объяснил, почему повел супругу в ЗАГС только после инфаркта

Актер и телеведущий Александр Панкратов-Черный встретил свою будущую супругу Юлию Монахову еще в 70-х годах прошлого века. Начинающий артист влюбился так сильно, что был готов сразу повести избранницу в ЗАГС. Однако отец девушки, известный режиссер Владимир Монахов, выступил против этого союза.

Панкратов-Черный тогда сильно обиделся на родственника своей избранницы. Из-за этого артист с Юлией и не расписывался. Воспоминаниями Александр поделился в студии программы «Жизнь и судьба».

«Мы 16 лет прожили без квартиры. Никто не помогал, только теща тайно приносила продукты. Поэтому я молюсь на Юлю. А на ее отца был обижен и принципиально с Юлей не расписывался», — рассказал Александр Панкратов-Черный.



С возрастом у артиста начали появляться проблемы со здоровьем. В какой-то момент Александр Панкратов-Черный даже перенес инфаркт. Тогда актер и принял решение жениться.