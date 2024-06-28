Мигрантов предложили выдворять за счет федерального бюджета

Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесла в Госдуму законопроект, предлагающий выдворять иностранцев без виз за правонарушения за счет федерального бюджета. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

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Законопроект дополняет подготовленную ранее депутатами СРЗП инициативу о введении платы с въезжающих без виз иностранцев, чтобы направить эти средства на депортацию мигрантов-нарушителей. Авторы законопроекта рассчитывают, что введение въездного сбора позволит сэкономить бюджетные средства, направленные на депортацию иностранных граждан или лиц без гражданства, а также создать условия для бесперебойного выдворения лиц, нарушающих российское законодательство.

Авторы законопроекта предложили прописать в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) положение о том, что иностранцев следует выдворять за счет бюджета, однако КоАП не регулирует вопросы финансирования, отметили в Правительстве. В отзыве кабмина также говорится, что законопроект взаимосвязан с ранее внесенным законопроектом о въездном сборе, который, в свою очередь, требует концептуальной переработки.

Среди авторов законопроекта — председатель СРЗП Сергей Миронов, первый замглавы Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, глава Комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин, первый замглавы Комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов и другие депутаты.