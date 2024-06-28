В Чечне открыли коттеджный поселок для палестинских беженцев

Строительство пяти многоквартирных жилых домов для 36 палестинских семей, эвакуированных из сектора Газа, завершили в Чечне. Построили поселок за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не понаслышке знаем, что такое война, поэтому особенно сильно переживаем, наблюдая за событиями в Газе. Здесь, в России, вы в безопасности. Я хочу выразить признательность президенту РФ Владимиру Путину за его поддержу, оказанную страдающему народу и беженцам", - отметил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем приветственном слове, которое зачитали в ходе открытия.



Дома расположены в Висаитовском районе Грозного, в непосредственной близости от школы и детского сада. "Сегодня у нас в республике 209 переселенцев из Сектора Газа, это 36 семей. С открытием поселка мы завершаем весь комплекс мер по оказанию помощи беженцам, по их интеграции в наше общество.

Представители каждой семьи сегодня устроены на работу, дети устроены в школы, молодые люди в вузы, дошколята ходят в садики", - рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Открытие поселка приурочили к 20-летию со дня создания регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее беженцы проживали на территории детского оздоровительного лагеря "Горный ключ" в селе Автуры.