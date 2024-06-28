Блиновская погасила еще 70 млн рублей налогового долга

Блогер Елена Блиновская погасила еще 70 миллионов рублей налогового долга после вырученных денег от продажи квартиры. Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемой Наталия Сальникова.

На данный момент Блиновская должна государству еще 1,35 миллиардов рублей. Также, по словам адвоката, блогер закончила знакомиться с материалами уголовного дела в отношении нее.

Месяц назад Блиновская сообщала, что сократила свою задолженность на 140 миллионов рублей. Об этом она заявила в первом апелляционном суде Москвы, где просила отпустить ее под домашний арест, но ей отказали.

Напомним, что блогера обвиняют в сокрытии от налогов в 906 миллионов рублей. Она находится в СИЗО. Ее мужу было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, чтобы реабилитироваться.