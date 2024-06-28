Редкий гигантский гриб обнаружили в России

В Новосибирской области обнаружили редкий гигантский гриб. Фотографией уникальной находки Новосибирск НСО форум 2024» в соцсети «ВКонтакте».

Россиянка рассказала, что нашла на обочине дороги гриб Головач или дождевик гигантский — съедобный гриб семейства Шампиньоновые.

«Значит не только у нас в огороде растут. Расползаются по грибнице», — заметила жительница Новосибирска.



«Вот это да! Головач со страусиное яйцо!» — удивился один из интернет-пользователей в комментариях.



В группе также сообщалось об обнаружении другого большого гриба. Тогда более скромного по размерам гигантского головача новосибирские грибники нашли на территории своего огороде.

Гриб головач съедобен только в молодом возрасте, когда его мякоть белая и упругая. Его споры очень ценятся в медицине, поскольку являются лекарственным сырьем. Так, чистые культуры данного представителя Шампиньоновых проявляют противоопухолевую активность.

Ранее сообщалось, что в лесах Свердловской области, ближе к Екатеринбургу, местные жители начали все чаще замечать редкие «пошлые» и вонючие грибы необычной формы.