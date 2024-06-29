В Инте прошла церемония прощания с погибшими при сходе поезда в Коми

В Инте прошла церемония прощания с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск, который сошел с рельсов в Республике Коми, сообщила пресс-служба городской администрации. В субботу, 29 июня, тела жертв аварии отправили близким в различные регионы России.

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Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале, — рассказали городские власти.



Пассажирский поезд № 511 Воркута — Новороссийск сошел с рельсов на территории Республики Коми вечером 26 июня. Авария произошла в 18:12 по Москве на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Всего в поезде ехали 232 пассажира. По предварительным данным, причиной схода вагонов стал подмыв полотна в результате осадков. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

27 июня глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что девять человек, которые пострадали при сходе с рельсов поезда на перегоне Инта — Угольный, еще остаются на стационарном лечении. По его словам, среди них 14-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии. Глава Коми подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, а также выразил соболезнования родным и близким погибших.