В МЧС назвали уникальным везением случай с уснувшей в море туристкой в Сочи

Случай с уснувшей в море на спине женщиной в акватории Сочи является уникальным везением. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

О женщине в море стало известно вечером 27 июня. Сотрудник сочинского пляжа сообщил, что она зашла в воду в одежде, но на берег так и не вернулась. После продолжительных поисков 28 июня утром ее эвакуировали, она крепко уснула в море на спине. Оказалось, что спасенная 50-летняя жительница Краснодарского края находилась в состоянии алкогольного опьянения.