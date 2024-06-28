В МЧС назвали уникальным везением случай с уснувшей в море туристкой в Сочи
Случай с уснувшей в море на спине женщиной в акватории Сочи является уникальным везением. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
О женщине в море стало известно вечером 27 июня. Сотрудник сочинского пляжа сообщил, что она зашла в воду в одежде, но на берег так и не вернулась. После продолжительных поисков 28 июня утром ее эвакуировали, она крепко уснула в море на спине. Оказалось, что спасенная 50-летняя жительница Краснодарского края находилась в состоянии алкогольного опьянения.
«Спасатели называют этот случай уникальным везением, потому что были слишком высокие шансы утонуть, она могла перевернуться и не успела бы быстро среагировать, чтобы выплыть», — отметили в пресс-службе МЧС РФ.