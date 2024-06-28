В Санкт-Петербурге пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Ведущими мероприятия станут Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. Начнется концерт с приветственной речи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и его удара в рынду. Главная тема юбилейного 20-го выпускного в этом году — семья.

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Пятый канал покажет прямую трансляцию праздника 28 июня в 22:00. Специально для мероприятия на Дворцовой площади установили сценическую конструкцию в форме дерева высотой с шестиэтажный дом. Сценический комплекс оборудован мультимедийными экранами площадью в тысячу квадратных метров. В этом году специальные приборы на протяжении всего концерта будут сканировать небо в реальном времени, подбирать такой же оттенок и передавать его на сцену, из-за чего появится ощущение, что картинка растворяется в воздухе.

Зрителей ждут различные семейные истории на сцене праздника, а также выступления артистов. В концерте примут участие Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет TODES и хедлайнер вечера — МОТ.

После выступления артистов на Дворцовой площади шоу переместится в акваторию Невы, где пройдет традиционная водно-пиротическая часть праздника. Главным героем станет белоснежный бриг «Россия», который в этот раз пойдет от Летнего сада и завершит разворот в районе Кунсткамеры.

Ранее стало известно, что в петербургском Ледовом дворце 17 и 18 июля пройдет музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». В первый день мероприятия зрителей ждет выступление популярных артистов, а во второй — лирический мюзикл «О музыке и о любви».