Вышедший на свободу Никита Белых отправился смотреть на динозавров

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, вышедшего на свободу в июне, заметили в Вятском палеонтологическом музее. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео из музея РИА Новости опубликовало 28 июня. Корреспондент агентства заметила бывшего чиновника и спросила, бывал ли он там раньше и нравится ли ему музей.

«Я этот музей создавал. И сейчас люди по доброй памяти мне показывают, что они тут без меня сделали», - ответил он.



Бывший губернатор вышел на свободу 21 июня. Он отбывал срок по уголовному делу о взятках.

Свою вину Белых не признал. Он заявлял, что деньги предназначались на избирательную кампанию и благоустройство Кирова. Прокуратура просила для экс-губернатора десять лет колонии строгого режима. В итоге он получил восемь лет строгого режима и был оправдан по одному эпизоду о взятке. Время, проведенное экс-губернатором в изоляторе, зачли при отбывании срока.

На заседании суда, связанного с апелляцией по другому делу, Белых заявил, что он выходит на новую работу 8 июля, сообщило РИА Новости. Чем именно он будет заниматься, не уточняется.