Восьмилетнюю дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, погибшую при атаке вооруженных сил Украины на Севастополь, совершенной 23 июня, похоронили в Краснодарском крае. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

"Сегодня в Крымске простились с восьмилетней Софией - дочерью нашего земляка, уроженца г. Крымска, заместителя мэра Магадана Олега Владимировича Аверьянова. В августе ей бы исполнилось 9 лет. София навсегда останется в памяти родных малышкой, счастливой девочкой. Искренние слова соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

