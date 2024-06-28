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Погибшую при атаке на Севастополь дочь заммэра Магадана похоронили на Кубани

Восьмилетнюю дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова, погибшую при атаке вооруженных сил Украины на Севастополь, совершенной 23 июня, похоронили в Краснодарском крае. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

"Сегодня в Крымске простились с восьмилетней Софией - дочерью нашего земляка, уроженца г. Крымска, заместителя мэра Магадана Олега Владимировича Аверьянова. В августе ей бы исполнилось 9 лет. София навсегда останется в памяти родных малышкой, счастливой девочкой. Искренние слова соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

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