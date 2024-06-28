Добровольцы помогут очистить от мусора арктические закрытые города

Добровольцы проекта "Чистая Арктика" помогут убрать мусор в закрытых военных городах в Арктике, на развитие которых правительство направит 30 млрд рублей. Об этом заявил руководитель общественного экологического проекта Андрей Нагибин в своем Telegram-канале.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление и распоряжение, утверждающие порядок предоставления более 30 млрд рублей в 2024-2026 годы на развитие инфраструктуры в закрытых административно-территориальных образованиях и населенных пунктах Арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования.

"Мы начали работу по благоустройству таких населенных пунктов еще в прошлом году. В поселке Спутник Мурманской области волонтеры работали полмесяца: они собрали более 200 тонн отходов, оборудовали контейнерные площадки и смотровую. И теперь мы считаем этот поселок нашим подшефным - постоянно на связи с семьями участников специальной военной операции. Уже в июле туда отправится наша очередная экспедиция. Еще мы сейчас ведем рекогносцировочные работы в Печенге", - написал Нагибин.



При этом он отметил, что у общественников ограниченные возможности, поэтому поддержка государства поможет вывести качество жизни в этих городах на принципиально новый уровень.

Объединение усилий власти и общественников - оптимальный вариант для развития арктических территорий, считает Нагибин.

За три сезона проекта "Чистая Арктика" в очистке территорий приняли участие около 6 тыс. человек. В общей сложности они убрали 491 га территории, собрали около 12 тыс. тонн отходов. Также с 2023 года одним из главных направлений работы стали благоустройство и уборка мест проживания семей бойцов СВО.