Останина прокомментировала инициативу о снижении сроков аборта

Инициатива о снижении сроков аборта является ущемлением прав женщин, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнила, что по медицинским показаниям прерывание беременности безопасно на сроке до 12 недель. Она подчеркнула, что это общепризнанная норма.

К данной инициативе я отношусь как к еще одному наступлению на права женщин. Согласно медицинским показаниям, право на прерывание беременности безопасно на сроке до 12 недель, так было всегда, это общепризнанная норма, — пояснила депутата.



Останина отметила, что данные инициативы появляются из-за желания улучшить демографию страны. Но, по мнению парламентария, начинать нужно не с запретительных мер, а с поддержки женщин. Так, заявила депутат, будущие матери должны чувствовать уверенность, что она сумеет воспитать и достойно обеспечить своего ребенка.

Вот с такими мерами поддержки можно уже и спрашивать женщину, почему же она не оставила ребенка. Чтобы иметь моральное право на такие вопросы к женщинам, государство должно принять все меры для появления уверенности в будущем у потенциальной матери. Я против каких-либо ущемлений прав женщин на принятие этих решений, — отметила Останина.



Парламентарий добавила, что также вызывает вопросы идея получать согласие мужа на аборт. По ее словам, «жизнь богаче, чем на бумаге написано». Так, уточнила депутат, не всегда тот, кто является мужем, является и отцом. Она назвала подобные идеи вмешательством во внутренние дела и семьи, и самой женщины.

В Госдуме не поддержали идею законодательно обязать женщин получать согласие мужа на аборт

Это вмешательство во внутренние дела и семьи, и самой женщины. Я не поддержу ни одну из этих инициатив, — заключила парламентарий.



Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы рекомендует Минздраву проработать вопрос сокращения срока для аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Министерству также предложили подготовить изменения в законодательство, согласно которым социальным показанием для аборта станет наступившая в результате изнасилования беременность.