Хрюшу из «Спокойной ночи, малыши!» убедили платить налоги

В российском сегменте интернета завирусился отрывок «Спокойной ночи, малыши!», где детям рассказали о необходимости платить налоги. Об этом сообщает Telegram-канал Подъем.

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В выпуске на канале «Карусель» робот Айтиша рассказал Хрюше и Степашке, что за счет собранных налогов в стране строят и ремонтируют дороги, оказывают гражданам медицинские и образовательные услуги. Также благодаря сбору налогов улицы может патрулировать «знакомый полицейский дядя Степа», убедил зрителей участник передачи.

Зрители связали появление нового выпуска с грядущими изменениями налоговой системы. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что повышение НДФЛ коснется менее 3,2 процента граждан. Россияне с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими (от 15 до 22 процентов в зависимости от суммы заработка) ставками налога.

28 мая Минфин России внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Согласно тексту законопроекта, в стране вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом изменения в налогообложении коснутся только россиян с заработком более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).