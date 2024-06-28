В России назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что роуминг между Россией и Белоруссией планируется отменить до конца 2024 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Чернышенко, российские операторы уже подтвердили готовность к отмене роуминга. Сейчас завершаются переговоры с белорусскими компаниями. Он отметил, что отмене роуминга будет предшествовать отказ операторов от интерконнекта - системы межоператорских отношений, определяющей условия и размер взаиморасчетов между ними.

«При условии, что все стороны от [интерконнекта] отказываются, тогда между нашим гражданами действительно будет безроуминговое сообщение. Мы планируем, как нам президенты поручили, что до конца года это произойдет», - подчеркнул вице-премьер.



Ранее между Россией и Белоруссией прошел первый этап выравнивания тарифов связи, в ходе которого отменили плату за входящие звонки в роуминге. Белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой отмечал, что исходящие звонки и интернет-трафик все еще остаются дорогими. Больше всего трафика россияне и белорусы в роуминге расходуют на соцсети, мессенджеры и навигаторы.