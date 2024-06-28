Иностранные артисты и шоукейс «Заря» на Пикнике «Афиши»

Новые артисты в насыщенном лайнапе — четвертая музыкальная волна фестиваля.

Пикник «Афиши» собирает не только самых популярных звёзд, но и даёт возможность заявить о себе молодым и перспективным музыкантам. Юбилейный фестиваль не будет исключением. В этом году за талантливых новичков будет отвечать издание «Афиша Daily», которое курирует шоукейс «Заря» на сцене HiFi-стриминга «Звук».

В Москве 3-4 августа в рамках шоукейса на сцену поднимутся Afelia, ENTYPE, Acid Racer, STRANIZA, Polovinka, СТОУНД, LAVBLAST, TonySouljah, WHY, BERRY, Маугли, Горный, Маяк, Рудольф Страусов, Наша Таня, fck stereotypes, ISAEVA, acid orchestra, ISMA, 3.56 am и Voi.

В Питере — ENTYPE, ONATIVE, Лилая, Polovinka, STRANIZA, Acid Racer, LAVBLAST, СТОУНД, ISAEVA, Лолита Кокс, Маяк, Рудольф Страусов, fck stereotypes, acid orchestra, YERKATT, Маугли и Voi.

К гостям «Пикника» выйдут и перспективные зарубежные музыканты. Internet Girl — единственные артисты из Африки, попавшие в престижный плейлист Spotify Hyperpop. Это качающий микс из гипер-попа, хип-хопа и эмо-рэпа с прилипчивыми мотивами. А рэпер PHFAT уже стал одной из хип-хоп легенд ЮАР, совмещающий коммерческие поп-хиты и мрачный, агрессивный звук, речитатив.

Новые бонусы в уже опубликованном лайнапе: PHARAOH и Хаски выступят не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а Тося Чайкина — приедет из Питера в столицу. В Москве также выступит и якутская певица Green Apelsin.

Не музыкой единой! Как всегда, на «Пикнике» будет масса самых различных активностей, в том числе масштабный мультикультурный крафтовый стритфуд, который объединит 6 фудкортов в Москве и 3 — в Санкт-Петербурге. В обоих городах одним главных гастроформатов станет техасский гриль от Smoke BBQ. А кроме этого, на фестивале будут маркеты, лекторий, спорт от фитнеса до воркаута, детская зона, выставки и нетворкинг. Фестиваль пройдет при поддержке генерального партнера — Сбера. Rambler&Co – стратегический информационный партнер Пикника «Афиши».

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно тут.

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