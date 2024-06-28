День семьи, любви и верности в Крокус Сити Океанариуме

С 2022 года 8 июля в России отмечается праздник святых Петра и Февронии, который также называют «Днем любви, семьи и верности». Этот праздник принято проводить с семьей и еще раз вспомнить, что время, проведенное с близкими, невероятно важно для любого живого существа, в том числе и для обитателей Океанариума Крокус Сити! Многие жители экспозиций – настоящий пример преданности, любви и заботы о потомстве. Некоторые птицы, такие как пингвины и фламинго, образовывают пару на всю жизнь. У приматов регулярны случаи, когда заботу о малыше частично берут на себя старшие братья и сестры.

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Крокус Сити Океанариум приглашает посетителей отметить День семьи, любви и верности вместе с детьми и поближе познакомиться с удивительной флорой и фауной нашей планеты. В честь праздника с 7 по 14 июля действует скидка на семейные билеты, по ним дети до 13 лет включительно* смогут посетить экспозиции Океанариума бесплатно.

Гостей праздника ждут увлекательные экскурсии, во время которых можно встретиться с самыми крепкими парами обитателей, познавательные игры и викторины, водно-музыкальное шоу «Приключение Русалочек», а также развлекательная программа на улице перед входом в Крокус Сити Океанариум.

Уважаемые посетители, обращаем ваше внимание, что с 7 по 14 июля семейные билеты категорий 1+1 (взрослый + ребенок), 1+2 (взрослый +2 ребенка), 2+1 (2 взрослых + 1 ребенок), 2+2 (2 взрослых + 2 ребенка) можно приобрести только на сайте crocus-oceanarium.ru. Акция не суммируется с льготами.

*Дети до 14 лет могут находиться в Крокус Сити Океанариуме только в сопровождении взрослых. Дети до 3 лет включительно проходят по одному билету со взрослым. В рамках акции один взрослый может сопровождать не больше 2 детей.