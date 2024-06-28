В Госдуме предложили сократить сроки аборта

Комитет Госдумы по охране здоровья считает необходимым проработать вопрос об изменении срока прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель. Такая рекомендация дана депутатами Минздраву России, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

«Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины», - сказано в рекомендациях парламентариев.



Также Минздраву предложено подготовить поправки о том, что показанием для аборта будет являться беременность, наступившая в результате изнасилования.

Эти инициативы признаны помочь реализации национальной цели по сохранению населения. Еще одной рекомендацией стало предложение правительству «обеспечить повышение доступности медико-социальной помощи для беременных независимо от места проживания.

Ранее в Великобритании было зафиксировано рекордное число абортов. К резкому скачку привела легализация прерывания беременности на дому. 61% всех абортов в 2022 году было сделано в домашних условиях с помощью специальных таблеток. Чаще всего от плода избавлялись женщины в возрасте 25-29 лет. Проводить аборты на дому было официально разрешено во времена пандемии коронавируса.