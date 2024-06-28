Телефонные мошенники с Украины: как аферисты «разводят» на деньги россиян

Корреспондент Russia Today под видом соискателя откликнулся на вакансию в украинском мошенническом колл-центре и узнал о том, какие «алгоритмы разводки» сейчас используются. Также он выяснил, что зарплату сотрудникам таких колл-центров обещают довольно высокую - 47 тысяч гривен в месяц (около ста тысяч рублей) в среднем.

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Вакансию корреспондент RT нашел в одном из Telegram-каналов. Разместившая ее пользовательница Елизавета рассказала, что дистанционная занятость в мошенническом колл-центре невозможна. Его сотрудники обычно выходят на работу в офис после трех-пяти дней обучения.

Елизавета сообщила, что новый сотрудник колл-центра будет совершать звонки и общаться в чатах, представляясь руководителем школы, банка или университета. Новая мошенническая схема называется «Ректорат». Первый ее этап включает сбор данных, второй - переписку и телефонный разговор с жертвой, а заключительный этап подразумевает вывод украденных денег. Каждым этапом занимается отдельный человек.

Елизавета рассказала подставному соискателю, что их центр «имеет обширную базу данных россиян». Начинают сотрудники обычно с поиска человека в этой базе. По словам Елизаветы, в колл-центре есть программа, позволяющая узнать «полную информацию» - речь идет о ФИО, возрасте, месте работы и других данных. В первую очередь мошенники выбирают людей старшего возраста, которых проще обмануть. Также в приоритете менеджмент организаций.

В рамках схемы «Ректорат» мошенник обращается к жертве в мессенджере - к примеру, от имени руководителя его компании. Он сообщает, что в организации проводятся проверки, и предупреждает о скором звонке «проверяющего». Сообщения приходят с клона страницы начальника или знакомого жертвы. В некоторых случаях взламывается настоящий аккаунт.

Основная цель первого этапа схемы - напугать жертву «непредвиденными обстоятельствами и серьезными последствиями». Человеку сообщают, что по каким-то причинам он может лишиться работы, крупной суммы денег или стать фигурантом уголовного дела.

Затем мошенники заявляют, что есть способ «уладить проблемы». Когда человек достаточно запуган, он получает звонок. Некий «специалист» сообщает, что для решения проблемы необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Когда все инструкции выполнены, мошенники могут приступить к выводу украденных средств.

Елизавета рассказала корреспонденту RT, что зарплату сотрудникам платят каждую неделю. Доход формируется из ставки в 20 тысяч гривен (около 42 тысяч рублей) и 15 процентов от суммы, которую удалось украсть у жертвы.

Елизавета сообщила, что трудоустройство будет неофициальным, но проблем со украинскими спецслужбами и полицией не возникнет. Она подчеркнула, что освобождения от мобилизации сотрудники колл-центров не получают, но при хорошем заработке могут «закрыть этот вопрос самостоятельно».