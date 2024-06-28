Московский зоопарк передал Белгороду детеныша капибары

Сотрудники Московского зоопарка передали коллегам из Белгорода детеныша капибары. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоопарка.

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«Это мальчик, рожденный в декабре прошлого года. В четырехмесячном возрасте эти грызуны перестают питаться материнским молоком, переходят на взрослую пищу и становятся более самостоятельными и независимыми от мамы», — рассказали в пресс-службе.



Детеныш приехал в Белгород две недели назад. Для него оборудовали просторный вольер с водоемом, в который он переедет после обязательного карантинного отсека. Малыш уже подружился с киперами и проявил хороший аппетит: он любит листья салата, овощи и фрукты.

Ранее в Московском зоопарке родились три ягненка породы уэссан.