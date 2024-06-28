Генпрокурор пригрозил наказать виновных за волокиту с выплатами участникам СВО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов пригрозил «самыми жесткими мерами» за задержки в выплатах страховых компенсаций участникам СВО. На встрече с гражданами в Хабаровске он заявил, что промедление в этом вопросе недопустимо.

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«Главный военный прокурор разберется в причинах волокиты со стороны органов военного управления и примет самые жесткие меры», – заявил Краснов.



Какие выплаты положены участникам СВО

Он подчеркнул, что лично займется выяснением причин задержек со стороны военного управления и примет необходимые меры.

Как отметил генпрокурор, бюрократия и проволочки в соблюдении прав участников специальной военной операции недопустимы. Он поручил прокурору Хабаровского края провести комплексную проверку исполнения законодательства при предоставлении мер поддержки, как для тех, кто обратился на прием, так и для других граждан этой категории.

«Я поручение давал военному прокурору тоже. Что происходит, почему такие проблемы до сих пор есть в Хабаровском крае?» – цитирует ТАСС генпрокурора.



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