Детей мигрантов будут проверять на знание русского языка

Фракция ЛДПР сообщила о подготовке законопроекта, в котором предлагает сделать обязательной проверку знания русского языка у детей мигрантов перед приемом в школы. Документ будет внесен в Госдуму 28 июня, пишет РИА Новости.

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По мнению парламентариев, при приеме детей иностранных граждан в образовательные учреждения для "получения начального общего, основного общего и среднего общего образования" необходимо выяснить, как они владеют государственным языком.

В России начнут собирать данные о незнании мигрантами русского языка

"В отсутствие элементарных, базовых знаний русского языка обучение таких учеников создает для них психологические проблемы по причине их неуспеваемости, увеличивает нагрузку на учителей", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



Более того, зачастую это создает дополнительные барьеры внутри школьных коллективов. Нововведение помогло бы исключить данные проблемы, считают депутаты.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор будет контролировать уровень владения русским языком у мигрантов, имеющих действующий языковой сертификат. Поводом для этого станут жалобы на иностранного гражданина.