В РФ ввели усиленный контроль за бразильским мясом

Россельхознадзор после обнаружения сальмонеллы в свинине от Seara Alimentos Ltda, усилил контроль за продукцией бразильского производителя. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, в 2023 году на поставки продуктов этой компании уже вводился усиленный лабораторный контроль по причине однократного выявления в свинине бактерии Listeria monocytogenes.

«Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение (бактерии рода Salmonella)», — уточнили в пресс-службе.



В ведомстве подчеркнули, что после выявления нарушения ввели усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией бразильской компании.

В Россельхознадзоре констатировали, что в случае повторного выявления аналогичных нарушений ведомство в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза введет ограничения на поставки на российский рынок продукции Seara Alimentos Ltda.