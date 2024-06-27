Развожаев высказался о закрытии пляжей в Севастополе

Власти не планируют закрывать пляжи в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев. Вместе с тем, добавил он, от посещения ряда из них горожанам и гостям города следует временно отказаться. Об этом пишет ТАСС.

Балаклавская бухта в Севастополе с учетом возможного теракта будет дополнительно охраняться, свободный доступ ночью будет перекрыт, пояснил Развожаев.

Губернатор Севастополя отметил, что в городе доработают систему оповещения населения на фоне применения ВСУ баллистических ракет.

По его словам, в городе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа.

Пентагон заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара

Первые модульные укрытия в Севастополе предполагается установить в течение 40 дней, уточнил губернатор. Он добавил, что частные предприниматели будут обязаны допускать жителей Севастополя на свои объекты для укрытия во время тревоги.

В городе запустят бесплатную массовую программу по оказанию первой помощи, резюмировал Развожаев.