Понятие «традиционные ценности» предложили закрепить в толковом словаре

Понятие «традиционные ценности» могут закрепить в толковом словаре русского языка. С таким предложением выступил Минюст РФ, передает ТАСС.

По словам заместителя министра юстиции России Всеволода Вуколова, ведомство двигается в сторону закрепления понятия «традиционные ценности» в нормативном словаре госязыка в рамках толкового словаря, поскольку сейчас это необходимо.

«И мы работаем над проектом указа президента», — добавил он, отметив, что к работе привлекли специалистов научной сферы.



Вуколов считает, что РФ должна «двигаться вперед и проводить свою линию», а не «защищаться от западной методички» все время. По его мнению, у России «должны быть определенные начала, в том числе укрепление семьи, равенства прав супругов в семье, защита прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи».