ФСИН ввела должность помощника по работе с верующими

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев заявил о введении должности помощников по работе с верующими. Соответствующей информацией он поделился в ходе сессии Петербургского международного юридического форума «Пенитенциарная политика государства: роль в снижении рецидива», передает ТАСС.

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Гостев обратил внимание на подписание в стране в текущем году указа, в соответствии с которым можно вводить соответствующие должности. По его словам, в России уже «начался процесс по комплектованию этих людей, как правило, из числа священников».

Это касается граждан всех конфессий, подчеркнул директор службы. В общей сложности, как уточнил Гостев, в учреждениях уголовно-исполнительной системы образовано 1 450 мест для отправления религиозного культа. К осужденным и обвиняемым приходят почти 1,5 тыс. священнослужителей, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что заключенные в учреждения ФСИН должны содержаться в нормальных условиях. По его словам, «много нужно сделать еще».