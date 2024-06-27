Бывший худрук МХАТ высказался об изоляции русской культуры

Бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького, театральный режиссер Эдуард Бояков высказался об изоляции русской культуры. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Изолировать русскую культуру от мировой невозможно. Никто нам не запретит выставлять в наших музеях Леонардо да Винчи и Пуссена. Никто не запретит русским музыкантам играть Баха. Никто не запретит приглашать коллективы не только из Европы, но и со всего мира», — заявил Бояков.



Бояков положительно отозвался о запрете на участие России в музыкальном конкурсе «Евровидение» и других фестивалях. По его мнению, подобные мероприятия являются «воинствующей карнавальной бесовщиной».

«Ну и слава богу, что у нас нет представительства на этих площадках и наши дети чуть меньше этого увидят», — заключил он.



Режиссер добавил, что европейская культура на сегодняшний день не является единственной и доминирующей в мире. По его словам, в последние годы Китай стал лидером в сфере современного искусства.

Ранее оценку «отмене» русской культуры дал президент Владимир Путин.