Загоравший в трусах на детской площадке в Москве мужчина задержан за хулиганство

Мужчину, который загорал на детской площадке в Москве и напал на женщину из-за вопросов, задержали. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

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Противоправные действия мужчина совершил на Криворожской улице в Москве. Заявительница сообщила, что в ответ на ее вопросы и замечания мужчина побил ее. В результате проверок 39-летнего подозреваемого и его знакомого, который был на детской площадке. Их доставили в отдел полиции и предъявили административное правонарушение по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «мелкое хулиганство».

По словам собеседницы «ВМ», в настоящее время по данному факту проводится проверка, запрошены документы из медицинского учреждения для назначения судебно-медицинской экспертизы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Электролитном проезде. Двое мужчин в плавках загорали на детской площадке. Местная жительница попросила их уйти, однако в ответ на это один из «отдыхающих» набросился на нее. Пострадавшая написала заявление в полицию, по данному факту была организована проверка. Какое наказание грозит мужчине рассказал юрист Дмитрий Краснов. Подробнее о возможных мерах — в материале «Вечерней Москвы».