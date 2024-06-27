В России могут запретить идеологию чайлдфри

Власти России занимаются подготовкой законопроекта, который запрещает идеологию child free. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст.

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Замминистра выступил на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума. По словам Вуколова, законопроекты по недопущению распространения идеологии готовятся активно. Речь идет о ситуациях, когда «кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей».

«Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», - подчеркнул замминистра.



Ранее стало известно, что в Совете Федерации готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке.