Забравшийся на гаубицу турист осквернил символ воинской славы в Севастополе

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Турист привлек внимание следователей в Севастополе поступком, оскверняющим символ воинской славы. Свои преступные действия он снимал на телефон.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Крыму и Севастополю, 28-летний приезжий был наказан после инцидента, произошедшего на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора". По данным ведомства, он взобрался на ствол трофейной гаубицы, совершив действия, оскверняющие символы воинской славы России и оскорбляющие память фронтовиков. При этом он снимал происходящее на камеру телефона, после чего выложил кадры в соцсеть. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Стражам порядка удалось оперативно установить и задержать подозреваемого. Суд назначил ему наказание в виде заключения под стражу, а накануне его приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, по отбытии наказания ему нельзя будет публиковать какие-либо материалы в Сети в течение трех лет.