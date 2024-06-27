Все пляжи Южного берега Крыма открыты после проверки безопасности воды

Все пляжи Южного берега Крыма открыты для посещения после проверки безопасности воды, которую провели из-за аварии на коллекторе, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Все пляжи Южного берега Крыма открыты, за маленьким исключением санатория "Ай-Петри" по иным причинам, ждем решения буквально с часу на час", - сказала Павленко в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.



23 июня произошла авария на коллекторе в Ялте. Семь населенных пунктов (один из них частично) были отключены от водоснабжения. Пляжи от Ореанды до Фороса временно закрыли для посетителей. На следующий день аварию устранили, водоснабжение наладили, однако специалистам требовалось время для проведения анализа морской воды.