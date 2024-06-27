В Московской области ужесточили правила выгула собак. Соответствующий закон, предусматривающий возможность штрафовать за нарушений новых правил, приняла Московская областная дума, сообщает агентство городских новостей «Москва».

© Мослента

Теперь за пребывание собак без поводка и намордника на общественных территориях вне площадок, специально предназначенных для выгула, полагается штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. Исключение составляют щенки и собаки ростом в холке до 25 сантиметров.

За выгул собак на детских площадках, на территории школ и детских садов можно получить штраф от одной до двух тысяч рублей.

Кроме того, штраф за неустранение владельцем животного загрязнений общественных территорий составит от 500 до 1000 рублей. Если же собака нанесла вред здоровью или имуществу, штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей, за исключением случаев, где предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье дворовая собака откусила 49-летнему мужчине часть полового органа. Инцидент произошел в Королеве, когда мужчина распивал алкогольные напитки с товарищами и решил подразнить оказавшееся неподалеку животное.