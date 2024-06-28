Москалькова предложила обучать мигрантов русскому языку на их родине

Уполномоченный по правам человека сделала такое заявление по итогам приёма граждан в посольстве Киргизии в Санкт-Петербурге.

«Считаю, что очень важна просветительская работа непосредственно на территории другой страны. В данном случае — Киргизии, Казахстана и Узбекистана с тем, чтобы людям объясняли российское законодательство. Мы были бы очень благодарны, если бы в специальных образовательных учреждениях мигрантов готовили к переезду в Россию, в том числе учили русскому языку», — сказала омбудсмен.



Накануне Татьяна Москалькова сообщила, что в прошлом году на миграционный учёт в нашей стране встали более 8,5 млн граждан СНГ.