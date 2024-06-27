В России создали 400 центров для осужденных на принудительные работы

Более 400 центров для лиц, осужденных на принудительные работы, создано на территории России, сообщил в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов.

"Мы очень много делаем в рамках гуманизации непосредственных условий содержания. У нас заработал такой вид наказания, как принудительные работы. Уже создано более 50 тысяч мест - это более 400 исправительных центров", - сказал он.



Вуколов напомнил, что принудительные работы - это не лишение свободы. По его словам, в таких центрах осужденный работает, адаптируется, "это помогает ему постепенно вернуться в нормальную жизнь". По сведениям замминистра, уровень рецидивов у таких осужденных существенно ниже, чем у тех, кто отбыл наказание в колонии.

"У человека, оказавшегося в изоляции, происходят определенные изменения, нарушаются ранее сложившиеся социальные связи, а при освобождении нередко возникают серьезные проблемы с адаптацией к жизни", - добавил Вуколов.



ТАСС - генеральный информационный партнер ПМЮФ.