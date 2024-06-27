Воздух раскалится в Кузбассе на выходных почти до +40°C

Кемеровские синоптики предупреждают о лютом пекле в конце текущей недели. Также прогнозируются туман и дожди.

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По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 28 июня, в Кемерове ночью градусник покажет +17, +19°C, днем +31, +33°C. В основном без осадков. В среднем по региону ночью +14, +19°C, днем потеплеет до +31, +36°C. Преимущественно без осадков, местами туманы.

В ночь на субботу воздух остынет лишь до +16, +21°C, а днем раскалится до +32, +37°C. Осадков также не ожидается.

В воскресенье в ночное время столбик термометра опустится до +17, +22°C, а в дневное поднимется до +30, +35°C. Ожидаются усиление ветра при порывах до 17–22 м/с, кратковременные дожди с грозами.

Напомним, по недавним прогнозам синоптиков, аномальная жара сохранится в Западной Сибири до конца июня.