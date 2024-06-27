Названа категория россиян, которых обожают телефонные спамеры

Россияне в возрасте от 21 до 30 лет стали главными мишенями для спамеров, получая в среднем более 10 нежелательных звонков в месяц. Об этом «Газете.Ru» стало известно из совместного исследования компании Yota и внутреннего сервиса «АнтиСПАМ».

Второе место среди наиболее подверженных спаму групп заняли абоненты в возрасте от 31 до 40 лет, которые получают в среднем 8 звонков в месяц. Группы старше 40 лет получают примерно одинаковое количество спам-вызовов — около 7 звонков в месяц. Подростки и студенты в возрасте от 14 до 20 лет становятся жертвами спамеров реже всего, получая в среднем только 4 нежелательных звонка в месяц.

Хотя молодые люди старше 21 года получают вдвое больше спама, чем пользователи младше этого возраста, они подключают антиспам-сервис на 22% реже, чем остальные абоненты. Мужчины используют блокировку нежелательных вызовов на 27% чаще, чем женщины, хотя последние получают спам-звонки немного чаще мужчин (8,5 звонка против 8 звонков в месяц).

Сервис по блокировке спама оказался наиболее востребованным среди жителей Мурманской области, Карелии, Кировской области, Удмуртии и Псковской области.