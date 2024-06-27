Жители российского города нашли разбитым памятник на могиле бойца СВО

Жители города Вятские Поляны Кировской области нашли разбитым памятник участнику специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сообщество «Полянский дозор Вятские Поляны ВП район» во «ВКонтакте».

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На опубликованных снимках видно разбитый памятник на могиле бойца.

Несмотря на то, что изначально тот же паблик заявил о намеренной порче монумента, сейчас основной версией случившегося называют некачественное выполнение работ по установке памятника. Проверку ведут правоохранительные органы.

Ранее в Красноярском крае сгорели свежие могилы бойцов СВО. На снятых на кладбище фотографиях видно три обугленных креста с лежащими под ними мотками проволоки — вероятно, остатки погребальных венков. В МЧС основной версией случившегося назвали пожар из-за свечи или лампады.