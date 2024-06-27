Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал сходство между Россией и США. На эту тему он порассуждал в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев отметил, что в Соединенных Штатах так же, как и в России, есть законы об иностранных агентах и экстремистах. Дизайнер обратил внимание на то, что американские издания тоже добавляют в материалы плашку «признана террористической в США и ЕС», когда пишут о запрещенных организациях.

«Оказывается, не только мы, как дураки, пишем после каждого слова вот эту вот мантру необходимую, типа это плохой человек, это зло, это вообще говно собачье, а этот иноагент. При том, что это абсолютно полная глупость. Это портит любой текст, это совершенная бессмыслица. Но вот, оказывается, американцы тоже в эту *** [ерунду] играют», — подчеркнул Лебедев.



По его словам, отличий между жителями России и США меньше, чем можно было бы предположить.

Ранее Лебедев призвал Россию взять пример с США. Он заявил, что в Соединенных Штатах государство больше рассказывает своим гражданам.