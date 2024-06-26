Путин посетил Троице-Сергиеву лавру и поклонился мощам Сергия Радонежского

Президент РФ Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, где находится икона "Троица" Андрея Рублева.

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Главу государства встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после чего они вместе вошли в собор. Путин поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского и приложился к образу.

Отметим, в мае 2023 года президент распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. А 3 июня 2023 года икону перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя. После этого икона пребывала почти полгода в Реставрационном центре им. Грабаря, а затем, с 5 января 2024 года, в храме Христа Спасителя. 22 июня ее перевезли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Кирилл в ходе посещения заявил, что иконы "болеют в искусственной стерильной среде музеев".

"Наша задача заключается в том, чтобы иконы были в том месте, где они не болеют и где их колоссальная духовная энергия передается людям и делает людей лучше", - сказал он журналистам.



В ходе посещения монастыря президент также ознакомился с планами развития Сергиева Посада

Во время визита в лавру Путину также представили макет проекта развития Сергиева Посада. "Весь проект о том, чтобы создать "затягивающую" внешнюю оболочку для лавры, а, по сути, паломническо-туристический кластер приблизительно на пять миллионов человек на базе центра древнерусской и славянской культуры", - рассказал депутат Госдумы, секретарь попечительского совета Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада Сергей Пахомов. По его словам, фонд изучил, как устроены большие и маленькие духовные центры в мире, выявил определенные тенденции и сформулировал концепцию пространственного развития города. Главе государства также продемонстрировали макет города, где отражены грядущие изменения.

После посещения Троице-Сергиевой лавры Путин пообщался и с верующими, которые ждали его на площади у храма. Президент сначала сел в машину, чтобы уехать, но услышал, что его зовут люди, и пошел к ним. Путин приветствовал их, а некоторым пожал руки. Среди встречавших президента был мальчик Максим, которому в этот день исполнялось 10 лет.

"Поздравляю тебя с днем рождения!" - сказал Путин и пожал ему руку. "Пять часов вас ждали", - сказал его отец.



Отметим, что Владимир Путин часто в своих региональных поездках спонтанно решает выйти к людям, которые его ждут. Так, посещая недавно Якутск, президент вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с горожанами.

Еще ранее Владимир Путин также останавливал свой кортеж, чтобы выйти к людям у Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области.