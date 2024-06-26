Эксперт дал совет по борьбе с шумными соседями

Шумных соседей можно привлечь к административной ответственности, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт подчеркнул, что за нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» грозит предупреждение или штраф в размере до двух тысяч рублей. По его словам, обратиться в правоохранительные органы можно даже в том случае, если чрезмерный шум соседи издают в утренние или дневные часы.

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Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 07:00 до 23:00 в будние дни, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Это означает, что обращаться в правоохранительные органы можно и в случае чрезмерного шума в утренние или дневные часы, — пояснил Русяев.



Юрист отметил, что статья 23 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает соответствие жилого помещения безвредным условиям проживания. Русяев подчеркнул, что в разных регионах действуют определенные нормы.

Конкретизация этих норм происходит на региональном уровне. Так, в Москве действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины», который устанавливает временные рамки действия режима тишины с 23:00 до 07:00. Аналогичные законы приняты и в других субъектах РФ, причем в некоторых регионах временные ограничения могут быть более строгими, — добавил юрист.



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