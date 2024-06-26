Российский композитор отказался от награды из-за спецоперации
Композитор Дмитрий Курляндский, получивший в этом году «Золотую маску» за лучшую работу композитора, решил отказаться от награды. В своем в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что принял это решение на фоне спецоперации и уголовного процесса в отношении создателей спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол». Сам музыкант живет в Париже.
Конечно, принять эту «Маску» я не могу. Это персональная номинация, поэтому я имею право высказать свое персональное мнение: лично для меня сегодня «Маска» стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни, — заявил он.
Курляндский был признан победителем «Золотой маски» в номинации «Лучшая работа композитора». Его наградили за музыку для спектакля пермского «Театра-Театра» «Катерина Измайлова».
«Золотая маска» — это российская национальная театральная премия и фестиваль. Ее цель состоит в сохранении и развитии традиций театра, чествовании лучших творческих работ, авторов и исполнителей, а также в определении вектора развития театрального искусства.