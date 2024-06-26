Российский композитор отказался от награды из-за спецоперации

Композитор Дмитрий Курляндский, получивший в этом году «Золотую маску» за лучшую работу композитора, решил отказаться от награды. В своем в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он написал, что принял это решение на фоне спецоперации и уголовного процесса в отношении создателей спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол». Сам музыкант живет в Париже.