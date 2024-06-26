Эксперт рассказал, как спастись утопающему

Эксперт Гринин рассказал, как спастись утопающему
Существует несколько советов, которые помогут утопающему спасти себе жизнь. Об этом рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.
По словам эксперта, в воде у человека могут возникнуть судороги. В этом случае Гринин советует намеренно причинить себе боль в той области, которую свело. Можно ущипнуть себя или уколоть булавкой, если она есть при себе.
В ситуации, когда человек долго плыл и потерял силы, следует перевернуться на спину и дать себе время на отдых. Однако, по словам специалиста, если человек не умеет плавать и оказывается в воде, нужно кричать и привлекать к себе внимание. Когда помощь поступит, не нужно прыгать на человека.
— В паническом состоянии люди очень часто топят своего спасителя сами. Нужно понимать, что человек, который просто находится рядом в воде, — не поплавок, в итоге могут погибнуть оба, — передало слова Гринина «Москва 24».
Специалист московского Симуляционного центра Евгений Бредихин рассказал, как обезопасить отдых пожилого человека на воде. По его словам, если граждане «серебряного» возраста хорошо держатся на воде, не следует отпускать их плавать в одиночку. Подробнее о мерах предосторожности — в материале «Вечерней Москвы».