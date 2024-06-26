Эксперт рассказал, как спастись утопающему

Существует несколько советов, которые помогут утопающему спасти себе жизнь. Об этом рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

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По словам эксперта, в воде у человека могут возникнуть судороги. В этом случае Гринин советует намеренно причинить себе боль в той области, которую свело. Можно ущипнуть себя или уколоть булавкой, если она есть при себе.

В ситуации, когда человек долго плыл и потерял силы, следует перевернуться на спину и дать себе время на отдых. Однако, по словам специалиста, если человек не умеет плавать и оказывается в воде, нужно кричать и привлекать к себе внимание. Когда помощь поступит, не нужно прыгать на человека.

— В паническом состоянии люди очень часто топят своего спасителя сами. Нужно понимать, что человек, который просто находится рядом в воде, — не поплавок, в итоге могут погибнуть оба, — передало слова Гринина «Москва 24».