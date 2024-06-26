Политолог оценил возможности восстановления Донецка

В Донецке можно начинать строительство после того, как фронт отодвинулся от города, сообщил политолог Сергей Марков в своем Telegram, комментируя визит первого заместителя руководителя администрации президента Сергей Кириенко на Донбасс. По словам эксперта, артиллерия ВСУ уже столицу ДНР уже не достает, но ракеты «пока еще могут».

Донецк. Пока было меньше строительства, потому что были частые обстрелы артиллерии. Сейчас, после освобождения Авдеевки и Очеретино, фронт отодвинулся. Артиллерия не может уже бить. Но РСЗО пока еще может. То есть уже можно начинать строительство в Донецке. Но пока не так как в Мариуполе, — сообщил Марков.



Ранее, в марте, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили Авдеевку и передали жителям гуманитарную помощь. Они также осмотрели коксохимический завод и пришли к выводу, что он не получил критических разрушений.