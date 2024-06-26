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ВЦИОМ: Четверть россиян не строят планы на жизнь

Каждый четвертый россиянин не строит планов на жизнь, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Четверть россиян не строят планы на жизнь
© РИА Новости

Уточняется, что около 72% респондентов предпочитают строить планы, 24% из них ограничиваются краткосрочным горизонтом планирования, а 26% строят планы на год вперед.

При этом 85% среди молодежи предпочитает планировать жизнь. Из опроса также следует, что 66% россиян уже обзавелись собственным жильем, а 29% намерены приобрести его в ближайшие 10 лет.

Более половины респондентов (57%) создали семью, еще 16% хотели бы это сделать в скором будущем. Ранее опрос ВЦИОМ также показал, что около 58% россиян считают сложной задачей поиск хорошо оплачиваемой работы. При этом 37% опрошенных наблюдают рост зарплат у большинства сограждан, еще 38% полагает, что показатели не менялись, передает «Радиоточка НСН».

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ВЦИОМ
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