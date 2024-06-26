Четверть россиян не строят планы на жизнь

Каждый четвертый россиянин не строит планов на жизнь, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уточняется, что около 72% респондентов предпочитают строить планы, 24% из них ограничиваются краткосрочным горизонтом планирования, а 26% строят планы на год вперед.

При этом 85% среди молодежи предпочитает планировать жизнь. Из опроса также следует, что 66% россиян уже обзавелись собственным жильем, а 29% намерены приобрести его в ближайшие 10 лет.

Более половины респондентов (57%) создали семью, еще 16% хотели бы это сделать в скором будущем. Ранее опрос ВЦИОМ также показал, что около 58% россиян считают сложной задачей поиск хорошо оплачиваемой работы. При этом 37% опрошенных наблюдают рост зарплат у большинства сограждан, еще 38% полагает, что показатели не менялись, передает «Радиоточка НСН».