В России заявили о смене состава мигрантов

Каждый год в Россию прибывают около 15 миллионов иностранцев, в основном — трудовых мигрантов, но этот состав претерпел значительные изменения. Газета.Ru

«В последние годы состав приезжающих кардинально изменился, большая часть мигрантов прибывает из соседних республик Средней Азии. Огромное число мигрантов, ежегодно это плюс-минус 15 млн человек, в основном трудовые мигранты с соответствующим уровнем образования и культуры, многие из них не владеют даже минимальным уровнем русского языка, потому что с развалом СССР у них на родине перестали его изучать», - рассказал прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Дмитрий Вагурин. ТАСС

При этом прокурор добавил, что ненависть к иностранцам среди радикально настроенных лиц разжигается искусственно для того, чтобы затормозить развитие России и развалить ее. Деловая газета «Взгляд»